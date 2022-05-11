Он назвал ее "нарциссом": Пирс Морган снова критикует Меган Маркл

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган часто публично критиковал Меган Маркл. Говорят, когда-то у Пирса были на голливудскую актрису определенный планы, но Меган отдала предпочтение принцу Гарри. Пирс не простил и мстит.

Пирс Морган публично критиковал герцогиню Сассекскую в злобных тирадах на протяжении многих лет, но он был в ярости из-за комментариев сестры президента Джо Байдена о потенциальной карьере Меган в политике. А слухи в кулуарах о том, что герцогиня протаптывает себе дорожку на политическую арену в США, ходят давно.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Особенно Моргана раздражали комментарии сестры нынешнего президента США Джо Байдена, Валери Байден, которая сказала, что Меган будет хорошим потенциальным кандидатом в Белый дом в будущем, если она захочет продолжить карьеру в политике. Как пишет Mirror, Пирс выразил свою ярость по отношению к бывшей актрисе, назвав ее "коварной принцессой Пиноккио" во время сегмента своего ток-шоу "Без цензуры".

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

"Чем больше у нас будет женщин, тем лучше будет работать наша демократическая система. Мы приглашаем ее прийти и присоединиться к Демократической партии", - сказала Валери Байден.

А Морган в очередной раз обвинил герцогиню Сассекскую в том, что она "вцепилась когтями в принца Гарри" с одной лишь целью – продвинуть свою карьеру. И назвал ее нарцистической особой.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

"Прежде чем вы подумаете, что это какая-то шутка, вспомните, что старые друзья Меган Маркл, вероятно, подумали то же самое, когда она сказала им, что собирается "подцепить" британского принца и сделать себя колоссально богатой и знаменитой", - заявил Морган.

К слову, критикует Пирс не только Меган. Недавно журналист высказался относительно образа Ким Кардашьян на Балу Института костюма Met Gala 2022, звезда реалити была одета в платье Мэрилин Монро. Морган раскритиковал "бездарную" Ким Кардашьян за ее образ на Met Gala 2022, заявив, что Мэрилин Монро "перевернулась в гробу".

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