Писанка и крашенка: в чем разница этих атрибутов Пасхи

Писанки и крашенка рядом с паской - важные атрибуты Пасхи. Сегодня мы часто путаем эти понятия, поэтому давайте вместе проговорим, в чем разница между этими традиционными пасхальными атрибутами.

Писанка:

сырое яйцо (иногда для учебной росписи его выдувают);

не употребляют в пищу;

расписывают пчелиным воском и окрашивают в 2-4 цвета;

наносят орнаменты, олицетворяющие в себе определенные смыслы;

дарят, чтобы пожелать здоровья, рождения детей, для защиты рода, дома и хозяйства, расписывают на хороший урожай, на дождь, от молнии и других невзгод.

Крашенка:

вареное яйцо;

его употребляют в пищу;

яйцо окрашивают одним цветом, например, в луковой шелухе. Иногда пасхальные яйца украшают лепестками молодой травы и петрушки, прикладывая ее к яйцу во время окрашивания;

крашенками играют в пасхальные забавы (в набитки, котка, кидка).

Немного исторических фактов:

В каждой семье изготовляли разное количество писанок и пасхальных яиц — от 12 до 60 писанок и столько же крашенок, в зависимости от количества членов рода и близких, которых планировали навестить.

Писанки могли расписывать в течение всего пасхального поста или только в последнюю его неделю, особенно в Чистый четверг.

Пасхальные яйца делают обычно в Пасхальную субботу. По народному верованию, яйца, окрашенные для крашанок в пятницу, быстро портятся, а если их сделать в субботу, они хранятся на протяжении всех праздников.

Также в публикации указано, что информация, на основе которой она написана, взята из книги Веры Манько "Украинская народная писанка" и этнографического очерка Олексы Воропая "Обычаи нашего народа".

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