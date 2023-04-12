Писанка и крашенка: в чем разница этих атрибутов Пасхи

Музей Ивана Гончара поделился интересными фактами.
Писанки и крашенка рядом с паской - важные атрибуты Пасхи. Сегодня мы часто путаем эти понятия, поэтому давайте вместе проговорим, в чем разница между этими традиционными пасхальными атрибутами.
Писанка:
- сырое яйцо (иногда для учебной росписи его выдувают);
- не употребляют в пищу;
- расписывают пчелиным воском и окрашивают в 2-4 цвета;
- наносят орнаменты, олицетворяющие в себе определенные смыслы;
- дарят, чтобы пожелать здоровья, рождения детей, для защиты рода, дома и хозяйства, расписывают на хороший урожай, на дождь, от молнии и других невзгод.
Крашенка:
- вареное яйцо;
- его употребляют в пищу;
- яйцо окрашивают одним цветом, например, в луковой шелухе. Иногда пасхальные яйца украшают лепестками молодой травы и петрушки, прикладывая ее к яйцу во время окрашивания;
- крашенками играют в пасхальные забавы (в набитки, котка, кидка).
Немного исторических фактов:
В каждой семье изготовляли разное количество писанок и пасхальных яиц — от 12 до 60 писанок и столько же крашенок, в зависимости от количества членов рода и близких, которых планировали навестить.
Писанки могли расписывать в течение всего пасхального поста или только в последнюю его неделю, особенно в Чистый четверг.
Пасхальные яйца делают обычно в Пасхальную субботу. По народному верованию, яйца, окрашенные для крашанок в пятницу, быстро портятся, а если их сделать в субботу, они хранятся на протяжении всех праздников.
Также в публикации указано, что информация, на основе которой она написана, взята из книги Веры Манько "Украинская народная писанка" и этнографического очерка Олексы Воропая "Обычаи нашего народа".
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