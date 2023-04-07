Пищевые привычки Меган: что ест жена принца Гарри, чтобы всегда оставаться стройной

Еще до замужества с британским принцем голливудская актриса заботилась о своем здоровье и внешнем виде и большое внимание уделяла правильному питанию.

Меган вела блог о еде и путешествиях, который назывался The Tig (название она придумала в честь своего любимого вина Tignanello), публиковала на сайте много обзоров разной еды и рассказывала о своих любимых продуктах.

Из этого блога мы узнали, что Меган не пропускает завтрак, плотно обедает и очень мало ест на ужин. А если после обеда ей хочется перекусить, то она пьет не классический эспрессо, а витаминный напиток, состоящий из яблока, капусты, шпината, лимона, имбиря и смешанный в блендере до однородной массы.

Любимыми вариантами обеда для Меган является сашими или салаты. Герцогиня также придерживается безглютеновой и веганской диеты в течение недели, но при этом не лишает себя время от времени порции чипсов.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

В 2015 году в Best Health Меган говорила: "Я стараюсь есть веганскую пищу в течение недели, а затем даю себе чуть больше свободны на выходных. Все дело в балансе. Это не диета, а образ жизни".

Одним из любимых приемов пищи Меган является воскресный ужин, пишет express, и ей нравится готовить большой обед для своих близких. Герцогиня назвала тажин из баранины, жаркое в горшочках и супы идеальными блюдами для всей семьи в воскресенье. Также Меган призналась, что любит курицу "Адобо" по-филиппински.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Любимым напитком герцогини Сассекской является красное вино, к слову, такой же любимый напиток и у королевы Камиллы – супруги короля Чарльза III.

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