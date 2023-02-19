Письма Дианы, в которых она писала о Чарльзе и их разводе, проданы за рекордную сумму

Личные письма принцессы Дианы, которые она писала двоим своим близким друзьям, были проданы на аукционе, а вырученные средства отправят на благотворительность.

Сообщается, что письма, которые принцесса Диана писала своим друзьям Сьюзи и Тареку Кассемам, ушли с молотка за 170 000 долларов на аукционе Lay's. После аукциона заявили, что вырученные средства будут переданы благотворительным организациям, близким сердцу покойной принцессы Уэльской.

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Издание People напоминает, что Диана отправляла письма Сьюзи и Тареку с 1994 по 1997 год, а это были самые сложные годы принцессы, когда она была на грани развода с Чарльзом.

Очень близкие друзья Дианы прежде, чем выставить письма на аукцион, заявили, что хранили эти письма более 25 лет. Но эти письма, это та ответственность, которую они не хотят передавать дальше своим детям. Поэтому приняли решение выставить их на аукцион и передать деньги на благотворительность.

Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото: Associated Press

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В этих 32 письма Диана особенно часто говорила о том, как она несчастна. "Если бы я год назад знала, что мне предстоит пережить этот развод, я бы никогда не согласилась. Это отчаянно и безобразно", - писала Диана в 1996-м. Спустя несколько месяцев в письме от 17 декабря 1996 года Диана поблагодарила Сьюзи за то, что она посылала ей цветы на праздники, жест, который особенно ценился, когда она "не любила Рождество". "Я надеюсь, что 1997 год будет более легким для всех нас", - писала Диана.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

А 31 августа 1997 года принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже.

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