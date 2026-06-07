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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
176
Время на прочтение
1 мин

Письмо короля Чарльза, которое он написал после смерти принцессы Дианы, показало его истинные чувства к ней

Хотя принц Чарльз и принцесса Диана были уже год, как разведены на момент ее внезапной смерти, тогдашний наследник престола тяжело переживал эту трагедию.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Чарльз и принцесса Диана

Принц Чарльз и принцесса Диана / © Associated Press

Известно, что члены британской королевской семьи редко выражают эмоции на публике, но принц Чарльз тогда выразил свою скорбь по поводу смерти принцессы Дианы в письме 1997 года, которое позже было обнаружено на аукционе в Париже.

В переписке принц рассказал своему другу Питеру Хоутону, что после смерти бывшей жены он чувствует «невыносимую пустоту». Он также писал о своей «растерянности и смятении, сопровождающих уход из жизни столь молодой женщины».

Принцесса Диана / © Associated Press

Принцесса Диана / © Associated Press

Письмо было написано на фирменном бланке Хайгроув-Хауса и датировано 8 декабря 1997 года. Диана погибла в автокатастрофе 31 августа того же года. На тот момент ей было всего 36 лет. Ее бывший муж подписал письмо «Чарльз», и в лот аукциона, помимо самого трехстраничного письма, входил оригинальный конверт, пишет instyle.

На конверте было сообщение с просьбой доставить письмо лично.

Представитель аукционного дома RR Auction в Бостоне сообщил, что это длинное рукописное письмо к Питеру выражает его соболезнования в связи со смертью близкого человека. Вероятно, Чарльз был особенно эмоционален в момент написания письма.

Принц Чарльз и принцесса Диана / © Associated Press

Принц Чарльз и принцесса Диана / © Associated Press

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
176
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