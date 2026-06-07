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Письмо короля Чарльза, которое он написал после смерти принцессы Дианы, показало его истинные чувства к ней
Хотя принц Чарльз и принцесса Диана были уже год, как разведены на момент ее внезапной смерти, тогдашний наследник престола тяжело переживал эту трагедию.
Известно, что члены британской королевской семьи редко выражают эмоции на публике, но принц Чарльз тогда выразил свою скорбь по поводу смерти принцессы Дианы в письме 1997 года, которое позже было обнаружено на аукционе в Париже.
В переписке принц рассказал своему другу Питеру Хоутону, что после смерти бывшей жены он чувствует «невыносимую пустоту». Он также писал о своей «растерянности и смятении, сопровождающих уход из жизни столь молодой женщины».
Письмо было написано на фирменном бланке Хайгроув-Хауса и датировано 8 декабря 1997 года. Диана погибла в автокатастрофе 31 августа того же года. На тот момент ей было всего 36 лет. Ее бывший муж подписал письмо «Чарльз», и в лот аукциона, помимо самого трехстраничного письма, входил оригинальный конверт, пишет instyle.
На конверте было сообщение с просьбой доставить письмо лично.
Представитель аукционного дома RR Auction в Бостоне сообщил, что это длинное рукописное письмо к Питеру выражает его соболезнования в связи со смертью близкого человека. Вероятно, Чарльз был особенно эмоционален в момент написания письма.