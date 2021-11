Письмо во дворец: как написать, чтобы вам ответила герцогиня Кембриджская

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

А вы знали, что в канун Рождества можно написать письмо членам британской королевской семьи и получить рождественскую открытку в ответ?

Уже совсем скоро герцогиня Кембриджская и принц Уильям, а также другие члены королевской семьи будут представлять свои рождественские открытки. Именно о них и поговорим сегодня.

Поклонники королевской пары каждый год пишут письма в Кенсингтонский дворец, поздравляя семейство с рождественскими праздниками и Новым годом. Как-то раз в издании The Inspiration Edit даже опубликовали детальную инструкцию одной из поклонниц четы, которая написала Кейт и Уильяму.

В заметке говорится, что у Кэтрин и Уильяма нет страницы в Facebook, поэтому традиционный метод корреспонденции - пожалуй, единственный, как им можно написать.

"При обращении к Кэтрин или Уильяму вы должны использовать титулы "Ваше Королевское Высочество" или "Дорогая мадам". Обращаться к принцессе по ее имени недопустимо. Письмо королевской семье должно иметь официальный тон и не быть слишком персонализированным, хотя вы более чем можете рассказать им немного о себе с целью объяснения или придания контекста вашему письму. Не забудьте указать обратный адрес и закончить письмо словами "ваш искренне" или "очень искренне", - говорится в статье.

Адрес у герцога и герцогини простой:

The Duke and Duchess of Cambridge

Kensington palace

London

W8 4PU

United Kingdom

О чем будет письмо, решать только вам. Главное, что вы можете получить не только ответ, но и открытку. Многие поклонники в Сети делятся своим опытом и показывают карточки ответов, которые получили от любимой королевской пары.

Кстати, а вы знали, что самой обязательной в плане переписки является королева Елизавета II. Раньше она сама просматривала всю корреспонденцию, приходящую на адрес Букингемского дворца. Но сейчас за нее это делают придворные. И, конечно, королева тоже отвечает иногда на письма. Текст письма составляют ее помощники, а она собственноручно подписывает их.

