Письмо во дворец: куда написать королеве Елизавете II, чтобы получить ответ

Предстоящие рождественские и новогодние праздники – отличный повод, чтобы написать письмо королевской семье.

Ранее мы уже рассказывали вам, как написать письмо герцогине Кембриджской Кэтрин так, чтобы королевская особа или (скорее всего, ее помощники) вам ответили.

Сегодня записывайте адрес Ее Величества королевы Елизаветы II. Ей тоже можно написать, и, надеемся, она уже нашла человека, которого недавно искала и который будет ответственен за корреспонденцию в Букингемском дворце.

Королева Елизавета II / Associated Press

Адрес Букингемского дворца

Her Majesty The Queen

Buckingham Palace

London SW1A 1AA

Также по этому же адресу вы можете написать письмо королевской принцессе Анне и принцу Эндрю, герцогу Йоркскому.

The Duke of York/The Princess Royal

Buckingham Palace

London SW1A 1AA

Напомним, королевскую резиденцию, которая сейчас является основной для Елизаветы II – Виндзорский замок – уже украсили к Рождеству. Там нарядили несколько елок, и это выглядит потрясающе.

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