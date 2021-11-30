Письмо во дворец: куда писать принцу Чарльзу и герцогине Камилле, чтобы получить ответ

Если вы никогда не писали писем в королевский дворец, самое время попробовать.
Поклонники британской королевской семьи каждый год пишут письма в Кенсингтонский дворец или в Букингемский и поздравляют королевских особ с рождественскими праздниками.
Ранее мы рассказывали, как вы можете написать королеве Елизавете II, принцессе Анне или герцогине Кембриджской и принцу Уильяму.
Также вы можете написать письмо наследнику престола принцу Чарльзу и его супруге герцогине Корнуольской Камилле.
Адрес Кларенс-хаус
HRH Prince of Wales/HRH Duchess of Cornwall
Clarence House
London SW1A 1BA
United Kingdom
Напомним, королевскую резиденцию, которая сейчас является основной для Елизаветы II – Виндзорский замок, – уже украсили к Рождеству. Там нарядили несколько елок, и это выглядит потрясающе. А вот Кларенс-хаус пока что не украсили, возможно, герцогиня Камилла будет украшать елку с детьми, как это делает каждый год.
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