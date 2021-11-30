Письмо во дворец: куда писать принцу Чарльзу и герцогине Камилле, чтобы получить ответ

Письмо во дворец: куда писать принцу Чарльзу и герцогине Камилле, чтобы получить ответ

Если вы никогда не писали писем в королевский дворец, самое время попробовать.

Поклонники британской королевской семьи каждый год пишут письма в Кенсингтонский дворец или в Букингемский и поздравляют королевских особ с рождественскими праздниками.

Ранее мы рассказывали, как вы можете написать королеве Елизавете II, принцессе Анне или герцогине Кембриджской и принцу Уильяму.

Также вы можете написать письмо наследнику престола принцу Чарльзу и его супруге герцогине Корнуольской Камилле.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Getty Images

Адрес Кларенс-хаус

HRH Prince of Wales/HRH Duchess of Cornwall

Clarence House

London SW1A 1BA

United Kingdom

Напомним, королевскую резиденцию, которая сейчас является основной для Елизаветы II – Виндзорский замок, – уже украсили к Рождеству. Там нарядили несколько елок, и это выглядит потрясающе. А вот Кларенс-хаус пока что не украсили, возможно, герцогиня Камилла будет украшать елку с детьми, как это делает каждый год.

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