Письмо во дворец: куда писать графу и графине Уэссекским, чтобы получить открытку в ответ

Графиня Софи и принц Эдвард, герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Associated Press

Каждый год накануне Рождества множество поклонников королевской семьи по всему миру пишут им письма и ждут ответа.

Ответы, как правило, приходят не быстро. Но если вы решите написать королеве Елизавете II (а мы рассказывали, как это сделать вот здесь) или герцогине Кембриджской Кэтрин, вполне можете получить ответ или даже открытку.

Также вы можете написать письмо наследнику престола принцу Чарльзу и его супруге герцогине Корнуольской Камилле.

Графиня Софи и принц Эдвард с королевой Елизаветой II / Associated Press

А еще мы отыскали для вас адрес графини Уэссекской Софи и ее мужа графа Уэссекского Эндрю. Они тоже являются старшими членами британской королевской семьи и получают много корреспонденции.

Адрес графа и графини Уэссекских

The Earl and Countess of Wessex

Bagshot Park

Bagshot

Surrey GU19 5PL

Обычно ответ приходит через несколько месяцев после Рождества.

Читайте также: