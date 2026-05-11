Питер Филлипс и его невеста Харриет Сперлинг с детьми отправились на семейную прогулку

В субботу Питер Филлипс и его невеста, Харриет Сперлинг, выглядели очень влюбленными, направляясь на конные соревнования в Бадминтоне.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Associated Press

Сын принцессы Анны был замечен прогуливающимся по территории Бадминтон-парка в Глостершире, наслаждаясь семейным отдыхом всего за месяц до его свадьбы с Харриет Сперлинг, которая состоится 6 июня этого года, уже меньше, чем через месяц.

48-летний Питер был одет в брюки верблюжьего цвета, полосатую рубашку и солнцезащитные очки, а его будущая жена Харриет выглядела невероятно в белой рубашке с рюшами Wiggy Kit, синих широких джинсах Meandem и обута в бордовые кеды Adidas. Также на лице у Харриет были очки от солнца от бренда Finlay.

«Они выглядят такими влюбленными, такими нежными, держатся за руки и прижимаются друг к другу с сияющими улыбками. Было замечательно видеть, как они наслаждаются мероприятием всей семьей вместе с Саванной и Айлой (детьми Питера от первого брака), всего за несколько недель до их свадьбы», — рассказал источник журналу Hello! , который и поделился снимками пары.

Ранее мы рассказывали подробнее о том, кто такая будущая невестка принцессы Анны – Харриет Сперлинг, которую уже очень скоро мы увидим в свадебном платье на первой грядущим летом королевской свадьбе.

