Питер Филлипс и Харриет Сперлинг объявили о помолвке: как выглядит кольцо будущей королевской невесты

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

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47-летний Питер сделал предложение 45-летней Харриет, подарив ей потрясающее кольцо, которое, по словам соучредителя 77 Diamonds Тобиаса Корминда, «кажется, представляет собой вневременной трилогический дизайн, вероятно, с центральным овальным или круглым бриллиантом, обрамленным боковыми камнями трапециевидной или треугольной огранки», пишет журнал People.

«Хотя для точной оценки потребуется более четкое изображение и знание происхождения, аналогичный дизайн с бриллиантами сопоставимого качества и размера, изготовленный в 77 Diamonds, обычно оценивается примерно в 10 000 фунтов стерлингов, а окончательная цена отражает индивидуальный выбор огранки, каратности и мастерства изготовления», — добавил эксперт по бриллиантам.

Напомним, Питер, сын принцессы Анны и ее первого мужа, капитана Марка Филлипса, ранее был женат на Отем Келли с 2008 по 2021 год. У бывших супругов есть две дочери: 14-летняя Саванна и 13-летняя Айла.

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А Харриет принадлежит к знатному английскому роду, являясь потомком семьи Кураж, основавшей знаменитую пивоварню Courage Brewery. У нее также есть дочь по имени Джорджия.

Питер и Харриет впервые предстали перед публикой в качестве пары в мае 2024 года на соревнованиях по бадминтону и скачкам на лошадях в Глостершире. Позже тем же летом Питер представил свою невесту королю Чарльзу и королеве Камилле, дав понять, что их отношения серьезны.

Напомним, мы вспоминали, какой была первая королевская свадьба Питера Филлипса.