Питер Филлипс со своей невестой Харриет Сперлинг появился на скачках в Челтнеме
Питер Филлипс впервые в 2026 году появился на скачках в Челтнеме со своей очаровательной невестой Харриет Сперлинг.
Сегодня Зара Тиндалл и ее муж Майк были замечены прибывающими вместе с ее братом Питером Филлипсом и его невестой Харриет Сперлинг на конные скачки на ипподроме Челтнема.
Харриет Сперлинг, которая с августа 2025 года помолвлена с Питером Филлипсом выглядела потрясающе в клетчатом длинном пальто от Suzannah London, которое она дополнила аксессуарами нейтральных оттенков, включая черную шляпу от JT Millinery и подходящими по цвету сапогами от Penelope Chilvers. Питер при этом был одет в кофейный костюм-тройку в клетку, светлую рубашку и синий галстук, а также был в шляпе и обут в замшевые рыжие туфли. День назад похожий образ демонстрировал на скачках муж его сестры Зары — Майк Тиндалл.
Зара Тиндалл также сменила образ и в этот день предстала на публике в винном пальто с тонким поясом на талии, голубой водолазке, перчатках из кожи и высоких сапогах с острыми носами на каблуках. В руках она держала сумку с бахромой и подобрала шляпу с перьями похожего оттенка.