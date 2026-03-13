Питер Филлипс со своей невестой Харриет Сперлинг появился на скачках в Челтнеме

Зара и Майк Тиндалл, Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Associated Press

Реклама

Сегодня Зара Тиндалл и ее муж Майк были замечены прибывающими вместе с ее братом Питером Филлипсом и его невестой Харриет Сперлинг на конные скачки на ипподроме Челтнема.

Харриет Сперлинг, которая с августа 2025 года помолвлена с Питером Филлипсом выглядела потрясающе в клетчатом длинном пальто от Suzannah London, которое она дополнила аксессуарами нейтральных оттенков, включая черную шляпу от JT Millinery и подходящими по цвету сапогами от Penelope Chilvers. Питер при этом был одет в кофейный костюм-тройку в клетку, светлую рубашку и синий галстук, а также был в шляпе и обут в замшевые рыжие туфли. День назад похожий образ демонстрировал на скачках муж его сестры Зары — Майк Тиндалл.

Зара Тиндалл также сменила образ и в этот день предстала на публике в винном пальто с тонким поясом на талии, голубой водолазке, перчатках из кожи и высоких сапогах с острыми носами на каблуках. В руках она держала сумку с бахромой и подобрала шляпу с перьями похожего оттенка.

Реклама

Зара и Майк Тиндалл в другие дни скачек в Челтнеме / © Getty Images