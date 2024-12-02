Планы на Рождество: Сара Йоркская рассказала, как балует своих внуков

У герцогини Йоркской Сары четверо внуков и она ждет с нетерпением Рождество, чтобы побаловать их всех подарками.
65-летняя Сара является бабушкой для сыновей принцессы Евгении – Августа и Эрнеста, а также для детей ее старшей дочери Беатрис – Сиенны и Кристофера, хотя мальчик и является не родным внуком для Сары, она дарит ему подарки наравне с другими внуками.
"Бабушки существуют для того, чтобы баловать своих внуков, не так ли? Я буду набивать их чулки сладостями, игрушками и угощениями. Думаю, я так же взволнована, как и они", - рассказала Сара о своих рождественских планах в интервью Hello!.
Сара рассказала, что любит покупать подарки заранее и планировать наперед. Как этот процесс происходит, она рассказала подробнее.
"Я замечаю вещи, которые, по моему мнению, понравятся им в течение года, покупаю и припрятываю их. Каждый год я также люблю делать особые безделушки для елки каждого из внуков", - говорит герцогиня.
Сара Йоркская говорит, что планирует провести рождественские и новогодние праздники со своей семьей, а также надеется встретиться с друзьями. В прошлом году, напомним, Сара посетила рождественскую службу с королевской семьей в Сандрингеме.
Ранее мы рассказывали, пригласили ли в Сандрингем на Рождество принца Гарри и Меган Маркл.
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