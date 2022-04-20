Планируют празднование 9-го мая: оккупанты анонсировали шествие «Бессмертного полка» в Мариуполе

В разгромленном россиянами Мариуполе марионеточная администрация планирует праздновать 9-е мая.

Оказывается, в Мариуполе есть не только "назначенный" оккупантами мэр государственный изменник из запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Константин Иващенко, но и его заместитель - Виктория Калачева.

Последняя сообщила российской прессе, что в Мариуполе 9-го мая планируют праздновать "День Победы". В городе, где уже не осталось ни одного не поврежденного российскими снарядами дома, коллаборанты планируют шествие "Бессмертного полка".

Государственная изменница Виктория Калачева - член запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, которая в прошлом была руководительницей модельного агентства «Нефертити Моделс», заявила:

"Безусловно, состоится... Мариупольцы очень ждут это мероприятие»

Она добавила, что «Бессмертный полк» – «самое главное и самое патриотическое мероприятие, которое должно пройти в этом году на 9 Мая».

Мы же надеемся, что к 9 мая в Мариуполе уже не останется представителей оккупационной администрации, а акцию "Бессмертный полк" они смогут провести, например, в Лукьяновском СИЗО.

Вот этого мероприятия действительно все, не только Мариупольцы, очень ждут.

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