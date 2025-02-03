Планируют путешествие: стало известно, где отпразднуют годовщину свадьбы Чарльз и Камилла

В апреле король Чарльз и королева Камилла отпразднуют 20-ю годовщину со дня своей свадьбы.
Стало известно, что этот день они проведут в Италии, но это будет вовсе не романтическая поездка.
В апреле у короля Чарльза и королевы Камиллы планируется первая поездка за границу в этом году. Четырехдневная поездка будет включать аудиенцию у Папы и посещение Сикстинской капеллы.
Визит Их Королевских Величеств будет осуществляться по поручению Министерства иностранных дел и по делам Содружества в целях укрепления отношений между Римом и Лондоном после Brexit, сообщает express.co.uk.
Напомним, для Чарльза и Камиллы годовщина их свадьбы теперь не только праздничный день, но и день скорби. Именно в этот день, 9 апреля 2021 года, скончался отец Чарльза – принц Филипп, герцог Эдинбургский.
В преддверии годовщины их свадьбы мы показывали вам милое видео со свадьбы короля Чарльза и королевы Камиллы.
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