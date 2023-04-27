Планы на день рождения принца Арчи: стало известно, что задумала Меган Маркл

Принц Гарри не будет присутствовать на вечеринке в честь четырехлетия своего сына принца Арчи. В этот день герцог Сассекский посетит Лондон, где будет проходить коронация его отца, короля Чарльза III.

Меган, герцогиня Сассекская, на коронацию не поедет и останется в Монтессито и организует праздник для сына.

Король Чарльз III с Арчи и Лили

Появились некоторые подробности, как герцогиня хочет отпраздновать день рождения принца Арчи. Как сообщает Hello!, это будет скромный праздник, подобным празднованию дня рождения его сестры Лилибет в Frogmore Cottage в июне 2022 года.

Ожидается, что Меган пригласит семью и друзей на скромный пикник в саду в их семейном доме, где много места для активных игр на свежем воздухе, есть площадка с двумя горками, канат и даже скалодром с двумя типами стен для скалолазания. Вероятно, к Арчи придут друзья из детского сада, который он посещает, и их родители.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Принц Гарри, напомним, на коронации Чарльза не задержится. После официальной части он поспешит на самолет, чтобы отправиться в Калифорнию и присоединиться к семейному празднику.

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