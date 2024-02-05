Планы на День Валентина: стало известно, где проведут его Меган и Гарри

В этом году супруги отправятся в поездку в Канаду – совершенно особенную для их семьи страну.

Поездка пары намечена в рамках работы герцога Сассекского на "Играх Непокоренных", а точнее не на самих "Играх" и на мероприятии, посвященном предстоящим соревнованиям, которые в этом году пройдут в Канаде.

Меган и Гарри на Invictus Games в Дюссельдорфе / Фото: Getty Images

В Ванкувере Гарри и Меган проведут несколько дней с 14 по 16 февраля. Это совершенно особенный город для пары, прежде чем отказаться от своих королевских обязанностей в 2020 году, герцог и герцогиня Сассекские провели небольшой отпуск с сыном Арчи на острове Ванкувер.

После циклов "Игр непокоренных" в Лондоне (2014), Орландо (2016), Торонто (2017) и Сиднее (2018), Гааге (когда COVID -19 перенес мероприятие на 2022 год) и Дюссельдорфе (2023) соревнования снова состояться в Канаде в 2025 году.

Меган и Гарри на Invictus Games в Дюссельдорфе / Фото: Getty Images

Также "Игры" в Торонто в 2017 году стали первым публичным мероприятием для Меган и Гарри.

Напомним, недавно мы показывали, как выглядит подвал в доме Сассекских за 17 миллионов долларов в Монтесито.

Читайте также: