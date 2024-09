Планы на осень: стало известно, когда мы увидим принцессу Уэльскую на публике

Человек будет отвечать за коммуникации,руководить планами по мероприятиям Их Королевских Высочеств и поддерживать реализацию коммуникационных стратегий для продвижения их ключевых проектов.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Принц Уильям на прошлой неделе уже постепенно вернулся к работе, посетив выставку "Бездомность: переосмысление" в галерее Саатчи в Лондоне.

Тем временем в новом отчете The Sunday Times говорится, что принцесса Уэльская пока не планирует появляться на публике. В ее планах посетить Кенотаф в Уайтхолле на Национальной службе памяти в ноябре, а также посетить свой ежегодный концерт Together at Christmas, который транслируется по телевидению из Вестминстерского аббатства в канун Рождества.

Кейт и Уильям с детьми прибыли на рождественский концерт / Фото: Associated Press

Напомним, летние каникулы Кейт, Уильям и трое их детей провели в Анмер-холле, а после отправились в шотландское поместье Балморал.

Официально дата возвращения принцессы Кейт к официальным обязанностям пока не определена, и ожидается, что 42-летняя принцесса не посетит церемонию вручения премии Earthshot Prize в ноябре вместе со своим мужем.

Кейт и Уильям на церемонии премии Earthshot / Фото: Associated Press

