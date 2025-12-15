- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 150
- Время на прочтение
- 1 мин
Планы на Рождество: где проведут праздник принц Гарри и Меган Маркл
Стало известно, как принц Гарри и его жена Меган в этом году планируют отпраздновать Рождество.
Ничего кардинального нового герцог и герцогиня Сассекские не планируют, они хотят провести праздники в семейном кругу, вместе с детьми — 6-летним принцем Арчи и 4-летней принцессой Лилибет, а также с друзьями, которые придут к ним в гости в их особняк в Монтесито.
К ним также присоединится мать Меган, Дориа Рагланд. В сообщении Hello! говорится, что после Рождества пара собирается устроить грандиозное празднование Нового года и отправятся за границу с друзьями.
Напомним, Меган Маркл ранее рассказывала о своей любви к праздничному сезону в интервью Marie Claire в 2024 году: «Сначала, я думаю, как мама с детьми, ты просто наслаждаешься их присутствием, но они еще не все понимают. Но теперь мы в том возрасте, когда я просто не могу дождаться, чтобы увидеть все это через их объектив каждый год».
«Я люблю праздничный сезон. Это время, когда мы находим время, чтобы побыть наедине с любимыми людьми, соблюдать традиции и создавать новые», — рассказала Меган в своем шоу «С любовью, Меган».
Также Меган и Гарри обычно делятся своей рождественской открыткой, но в этом году еще не показывали ее. Напомним, ранее мы показывали вам старинную рождественскую открытку королевы Елизаветы II с сыном Чарльзом.