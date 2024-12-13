Планы на Рождество: принцесса Евгения проведет праздники не только с королевской семьей

Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк присоединятся к королевской семье во время рождественского сезона в Сандрингеме.

Известно, что некоторое время принцесса Йоркская проведет с семьей в поместье Сандрингем – частной зимней резиденции британского монарха, а потом планирует отправится в Калифонию и провести остаток новогодних каникул с принцем Гарри, его женой Меган Маркл и их детьми.

Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Как говорят источники, в настоящее время принцесса Евгения ищет возможность сбалансировать свои планы. Возможно, ей придется сократить визит в Сандрингем для этого.

"Гарри и Меган пригласили Евгению и Джека присоединиться к ним в Калифорнии во время праздников. Для Евгении это очень сложная позиция, поскольку ее также пригласили в Сандрингем", говорит источник в комментарии Express.co.uk Принцесса Йоркская планирует посетить Калифорнию перед Новым годом, чтобы ее сыновья Август и Эрнест могли провести время со своими кузенами - Арчи и Лилибет.

Принцесса Евгения с сыновьями Августом и Эрнестом / Фото: Instagram принцессы Евгении

Напомним, ранее мы писали, что Кейт и Уильям посетят рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в поместье Сандрингем, после службы они, скорее всего, вернутся в свой дом в Норфолке, Анмер-холл, чтобы провести праздники с семьей Миддлтон.

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