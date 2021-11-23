Планы на Рождество: стало известно, чем займутся герцогиня Кейт и принц Уильям

Уже в следующем месяце поклонники четы Кембриджей ожидают увидеть новую открытку королевской пары в честь Рождества.

Западные СМИ сообщают, что в этом году королева Елизавета II планирует провести праздники в Сандрингеме, как это делала всегда, за исключением 2020 года, когда грянула пандемия. Герцогиня Кейт и принц Уильям приглашены королевой на праздничный обед в Сандрингеме.

И хотя планы самой Елизаветы II еще официально не озвучены и не подтверждены, ранее сообщалось, что монарх настроена провести зимние каникулы там, где делала это всегда. И в этом году, к слову, впервые без своего супруга принца Филиппа.

Королева Елизавета II / Associated Press

Кстати, если вы вдруг хотите написать письмо во дворец и получить ответ от герцога и герцогини Кембриджских, у нас есть для вас инструкция, как это сделать правильно.

Кейт и Уильям / Associated Press

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