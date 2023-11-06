Планы на Рождество: стало известно, где проведут праздник Меган и Гарри

С момента своего ухода из королевской семьи в начале 2020 года герцог и герцогиня Сассекские все три Рождества провели в Калифорнии.

В прошлом году король Чарльз пригласил принца Гарри и его супругу Меган Маркл провести рождественские праздники в Сандрингеме, но пара отказалась.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

В этом году Сассекские скорее всего снова проведут Рождество в Калифорнии. Из-за продолжающейся вражды со старшими членами королевской семьи пара предпочитает остаться в своем доме в США с двумя детьми на период праздников.

По словам королевского эксперта Кэти Николл, вероятность того, что Гарри и Меган проведут это Рождество в Великобритании, "нулевая", пишет express.

"Гарри привыкает к калифорнийскому Рождеству. Я не думаю, что это Рождество будет каким-то другим. Отношения с его семьей очень натянутые. Он не разговаривает со своим братом. Он почти не разговаривает со своим отцом. Кажется, он наслаждается своей калифорнийской жизнью и всем, что дает ему этот образ жизни", - говорит эксперт. "Калифорния — его дом, его дети растут, погруженные в свою культуру, говорят с американским акцентом и наслаждаются Днем Благодарения перед Рождеством. Я думаю, что именно так мы увидим их снова в этом году".

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, что принцесса Кейт соберет королевских родственников на третий рождественский концерт, но Сассекских вряд ли на него пригласят.

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