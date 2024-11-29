Планы на Рождество: стало известно, где проведут праздники Кейт и Уильям Уэльские

Принцесса Уэльская Кейт приняла важное решение о планах на Рождество после изнурительной одиннадцати месяцев борьбы с раком.
Стало известно, что Кейт и Уильям Уэльские проведут Рождество в Сандрингеме вместе со своими тремя детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Праздничные планы принцессы ранее были неизвестны, но источник во дворце сообщил, что Кейт решила постепенно возвращается к исполнению королевских обязанностей и намерена провести праздничный сезон с королевской семьей в Сандрингеме, пишет The Mirror.
Сообщается, что король Чарльз III очень рад, что семья воссоединится на праздничный период. Известно, что празднества будут включать рождественский ужин, празднование сочельника и рождественскую церковную службу в церкви Святой Марии Магдалины.
Напомним, ранее мы рассказывали о традиция Виндзоров, которые они соблюдают на Рождество.
А также показывали, как Виндзорский замок уже украсили к Рождеству.
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