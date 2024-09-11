Планы на юбилей: стало известно, как отметит 40-летие принц Гарри

15 сентября герцог Сассекский празднует день рождения и это первая круглая дата, которую он не разделит со своими королевскими родственниками, с которыми он враждует.

Издание Hello! Раскрыло планы принца Гарри на этот день. Сообщается, что он отпразднует день рождения вечеринкой для семьи и друзей в Монтесито, в их с Меган Маркл доме, где они живут с 2020 года со своими детьми – принцем Арчи и принцессой Лилибет. Позже Гарри планирует провести некоторое время в окружении нескольких самых близких друзей в горах на природе.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Принц неоднократно рассказывал в интервью о том, что любит проводить время со своей семьей на свежем воздухе. Семейные велопрогулки, пешие походы с собаками, пляжный отдых и обеды в узком кругу друзей – вот как любит нынче проводить время принц Гарри.

Надо сказать, что его старший брат принц Уильям делает то же самое со своей семьей. На днях, напомним, принц и принцесса Уэльские поделились видео своего семейного отдыха в Норфолке, а принцесса Кейт сообщила прекрасную новость о том, что ее профилактическая химиотерапия завершена.

Принцесса Уэльская с детьми и мужем Уильямом / Фото: Getty Images

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