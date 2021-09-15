Ей сегодня 49: как изменилась внешность испанской королевы Летиции

Королевские особы часто ложатся на стол пластического хирурга, чтобы подкорректировать свою внешность. Они не меньше звезд блистают на красных дорожках, торжественных мероприятиях и светских приемах. Сегодня испанская королева-консорт отмечает 49-летие. Смотрим, как менялась ее внешность за годы, что она замужем за королем Филиппом VI.

Сложно блистать перед камерами фотографов, если комплексуешь из-за горбинки на носу, которая когда-то была у королевы Летиции. Многие, быть может, и не знают, что, еще работая журналисткой и ведущей на телевидении, Летиция Ортис не зарабатывала столько, чтобы позволить себе пластическую операцию. И, кстати, именно в эту Летицию с горбинкой на носу и влюбился наследный испанский принц Фелипе.

Королева Летиция / Getty Images

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На их свадьбе в 2004 году нос будущей королевы был все еще с горбинкой. Однако вскоре Летиция сделала ринопластику, а дворец прокомментировал это так: "У королевы начались проблемы с дыханием из-за врожденного искривления носовой перегородки, и пришлось обратиться за помощью к врачу". Однако на коррекции формы носа Летиция не остановилась.

Летиция и Фелипе в день своей свадьбы / Getty Images

Более дворец ни разу не комментировал изменения, которые были заметны на лице Летиции. Хирурги, которые рассматривали фотографии королевы разных лет и сравнивали их, говорят, что кроме ринопластики она корректировала веки, делала коррекцию носогубных складок гиалуроновыми филлерами, и не один раз, а также делала липофилинг – введение собственного жира для увеличения объема скул.

Фелипе, Летиция и королева София / Associated Press

Королева София и Летиция / Associated Press

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Еще одна процедура, которой Ее Величество не пренебрегает, - инъекции ботулотоксина. На лбу у королевы морщин нет, а вот "гусиные лапки" она не убирает. Также есть мнение, что после рождения двоих детей и дважды грудного вскармливания королева делала маммопластику. К тому же, если сравнить фотографии Летиции до свадьбы и сейчас, очевидно, что ее грудь стала больше, а вот размер одежды не изменился.

Королева Летиция / Getty Images

Пластика королевы Летиции / Associated Press

В любом случае королева Летиция ничуть не испортила свою внешность визитами в врачу. В свои 49 лет она выглядит потрясающе!

Пластика королевы Летиции / Associated Press

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Пластика испанской королевы Летиции (10 фото)

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