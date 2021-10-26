Платье Chanel и антикварная тиара: рассматриваем свадебный образ Нины Флор - жены греческого принца Филиппоса

На выходных мы рассматривали красивые свадебные фотографии принца Греции Филиппоса и его жены Нины Флор, которые обвенчались в Кафедральном соборе Афин.

Крестный сын принцессы Дианы уже в третий раз взял в жены Нину Флор - 34-летнюю наследницей VistaJet, компании по производству частных самолетов, основанной ее отцом Томасом Флором. Фотографии со свадьбы были доступны ранее, а теперь появились новые портретные кадры, сделанные после церемонии.

Свадьба принца Филиппоса и Нины Флор / Getty Images

Принц Филиппос и Нина Флор запечатлены с бывшим королем Константином и бывшей королевой Анной-Марией, а также родителями невесты – Томасом Флор и Катариной Флор, во время торжественной свадьбы 23 октября 2021 года.

Родители принца Филиппоса, король Константин II и королева Анна-Мария в этом же соборе произнесли свои обеты в 1964 году, пишет vogue.com

Свадьба принца Филиппоса и Нины Флор / Getty Images

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Невеста появилась на церемонии в платье Chanel, с глубоким вырезом на декольте, бантом на талии и длинным шлейфом. Ее голову украшала антикварная тиара Corsage Tiara с бриллиантами и жемчугом, которая принадлежит ее свекрови. Тиара была подарком королеве Анне-Марии на ее 18-летие от ее матери. Принцесса Мари-Шанталь также носила эту тиару, когда вышла замуж за принца Павлоса в 1995 году.

Свадьба принца Филиппоса и Нины Флор, невеста с отцом / Getty Images

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Принц Филипп и Нина Флор (6 фото)

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