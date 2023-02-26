Платье для коронации Камиллы сошьет любимый дизайнер принцессы Дианы

До коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы осталось чуть больше двух месяцев. Говорят, Ее Величество уже выбрала дизайнера, который сошьет для нее ее коронационный наряд.

Сообщается, что 75-летняя королева Камилла обратилась к 72-летнему Брюсу Олдфилду с просьбой создать платье для ее коронации 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.

В нарядах Брюса Олдфилда часто выходила в свет принцесса Диана – первая жена Чарльза. С леди Ди они были близкими друзьями с 80-х годов, пишет express. Дизайнер называл принцессу Уэльскую "идеальным клиентом".

"Когда я оглядываюсь назад, для нее это было безжалостно. Мы наряжали ее так, будто она собиралась на свадьбу каждый день", - вспоминает он о работе с Дианой.

Принцесса Диана в наряде от дизайнера / Фото: Getty Images

Принцесса Диана в наряде от дизайнера / Фото: Getty Images

Принцесса Диана в наряде от дизайнера / Фото: Getty Images

Брюс Олдфилд получил орден Британской империи в 1990 году, и с тех пор королева Камилла, вторая жена короля Чарльза, пользуется его услугами в качестве дизайнера. Не удивительно, что с просьбой сшить наряд для коронации Камилла обратилась именно к нему.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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