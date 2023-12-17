Платье для мертвых российских оккупантов: знаменитый французский бренд представил странную новинку

В описании под снимком говорится, что это платье-бюстье длины макси, выполнено из блестящего покрытия.

В комментариях подписчики начали писать, что наряд отлично подойдет для мертвых российских оккупантов, так как выглядит, как платье из черного мусорного пакета, стоимостью 240 тысяч гривен. В какой-то момент бренд даже закрыл комментарии, но потом снова открыл их.

Balenciaga / Фото: balenciaga.com/ua

Balenciaga / Фото: balenciaga.com/ua

Balenciaga / Фото: balenciaga.com/ua

Напомним, весной 2022 года бренд Balenciaga посвятил показ в Париже украинцам. Тогда креативный директор Демна Гвасалия посвятил свое шоу Украине. Перед началом шоу на стульях гостей ждали футболки в цветах украинского флага, а также письмо от дизайнера, где он вспомнил и свою страну Грузию, где Россия также начала войну.

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