Платье, о котором никто не знает: как выглядит наряд, который принцесса Диана надевала в день свадьбы

О свадебном платье принцессы Дианы знают все, но мало известен тот факт, что в день свадьбы принцесса надевала еще одно платье.

В день свадьбы Диана Спенсер носила малоизвестное розовое платье, созданное Дэвидом Сассуном для Bellville Sassoon.

Это был еще один привлекательный ансамбль из-за его вневременного дизайна. Наряд состоял из платья и жакета. К нему также была подобрана шляпка и клатч в тон. А еще Диана надела жемчужный чокер, серьги-висюльки и золотые часы.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Наряд Диана надевала уже после свадебной церемонии. Папарацци сделали кадры на станции Ромси в Хэмпшире перед отъездом в свадебное путешествие в Гибралтар на Королевской яхте "Британия".

Позже это же платье Диана надевала в день открытия больницы в Гримсби в 1983 году и во время королевской поездки в Австралию в 1982 году. Для платья были разработаны два жакета: один с короткими рукавами, а другой с более длинными для плохой погоды.

Чарльз и Диана в день своей свадьбы – 29 июля 1981 года – отправились в свадебное путешествие и ехали из Букингемского дворца. На принцессе как раз было это платье.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Недавно, напомним, мы рассказывали о том, как выглядели свадебные туфли принцессы Дианы, которые создавали целых шесть месяцев.

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