Платье с цветочной вышивкой и фамильные бриллианты на шее: коронационный образ королевы Камиллы

Королева Камилла сегодня во время коронации выглядела роскошно, но заметно волновалась. А еще путалась в длинной мантии, когда направлялась в аббатство.

На королеве в этот торжественный день было белое платье, сшитое британским модельером Брюсом Олдфилдом, который шил платья для первой супруги Чарльза – принцессы Дианы. Платье было с красивой вышивкой белыми и золотыми цветами. Сзади на ней была мантия, тоже белая, которая, естественно, затрудняла передвижение. Обута Камилла была в белые остроносые туфли на не очень высоких каблуках.

Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

Королева решила продолжить семейную традицию и надела бриллиантовое колье королевы Виктории. Ожерелье изготовлено фирмой Garrard для королевы Виктории и было подарено ей в 1858 году. Оно состоит из 25 градуированных бриллиантов с бриллиантовой подвеской весом 22,48 карата, известной как Лахорский бриллиант.

В ушах были серьги с крупными бриллиантами. Ожерелье и серьги для коронации Камиллы оцениваются примерно в 300 000 фунтов стерлингов (379 тыс. долларов).

Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

Королева Камилла на коронации в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Прическа Камиллы была традиционной. Накануне коронации ее парикмахер рассказала, что королева немного волнуется, чтобы укладка была идеальной. Но мы не заметили какой-то кардинальной разницы от той укладки, которую Камилла носит всегда.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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