Платиновый тур начался: принц Чарльз и герцогиня Камилла прилетели в Канаду

Принц Чарльз и его супруга Камилла прилетели в Канаду с трехдневным визитом, который продлится с 17 по 19 мая.

Официальная церемония встречи королевской четы прошла в здании Конфедерации в Сент-Джонсе, Ньюфаундленде и Лабрадоре — первой остановке в Чарльза и Камиллы в туре, приуроченном к платиновому юбилею королевы Елизаветы II.

"Я и моя жена с величайшим уважением начинаем наш визит на эти родные земли, на которых жили и о которых заботились коренные народы — коренные народы, метисы и инуиты — на протяжении тысячелетий", - сказал в своей речи принц Уэльский.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Фото: Getty Images

Принц также отметил, как королева Елизавета II восхищается Канадой и канадским народом, пишет Royal Central. А также поблагодарил канадцев за то, что они открывают свои дома для тех, кто ищет убежища от конфликтов по всему миру, видимо, намекая в том числе и на Украину.

"Поскольку мы выходим из пандемии COVID-19, мне кажется особенно уместным, что объединяющей темой платинового юбилея является празднование людей и "служения" — служения семье, обществу и стране.

"Если можно так сказать, это относится к тому, что делает Канаду такой особенной и чем я и моя семья так восхищаемся в этой стране. Это проявляется в ежедневных актах доброты в сообществах, больших и малых — от побережья до побережья - со стороны работников здравоохранения и служб экстренного реагирования, учителей, общественных лидеров, военнослужащих и ветеранов. Это демонстрируют многие канадцы, которые открыли свои дома для тех, кто ищет убежища от конфликтов по всему миру. Это проявляется в решимости Канады быть силой добра в нашем мире".

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Фото: Getty Images

Чарльз и Камилла были очень тепло встречены ликующими толпами людей, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и высокопоставленными лидерами групп коренных народов.

Герцогиня Камилла была одета в светлое пальто и шляпу с мехом, а в руках держала маленькую сумку Chanel. Принц был в синем костюме в мелкую клетку, рубашке и галстуке.

Во время первой остановки наследник трона познакомился с франко-манитобанской художницей Розмари Пелокин, которая показала ему свои валяные канадские шерстяные скульптуры Чарльза и и Ее Величества королевы Елизаветы II. Чарльзу, похоже, работы очень понравились.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Фото: Getty Images

Читайте также: