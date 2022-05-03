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Платиновый юбилей: королевский аккаунт опубликовал новое "фото дня" Елизаветы II в честь ее 70-летнего царствования

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Платиновый юбилей: королевский аккаунт опубликовал новое "фото дня" Елизаветы II в честь ее 70-летнего царствования

Королева Елизавета II / Associated Press

Вчера в Instagram-аккаунте королевы Елизаветы II анонсировали интересную акцию в преддверии празднования ее платинового юбилея.

Начиная со вчерашнего дня и каждый день в течение следующих 70 дней в блоге королевы будут публиковать "фото дня", каждое из которых будет представлять один из годов 70-летнего правления Ее Величества.

Королева Елизавета II / © Associated Press
Королева Елизавета II / Associated Press

Сегодня в блоге опубликовали новое фото из королевского архива. Снимок сделан в 1992 году. Ее Величество встречается с немецкими школьниками во время прогулки с президентом доктором Рихардом фон Вайцзекером в Берлине после прохождения через Бранденбургские ворота.

"В 1992 году Бетти Бутройд была избрана первой женщиной на пост спикера Палаты общин. В течение следующих 70 дней, когда мы будем отсчитывать время до празднования #PlatinumJubilee Celebration Weekend, будем публиковать фото дня королевы, каждое из которых представляет год 70-летнего правления Ее Величества", - говорится в подписи под снимком.

Напомним, ранее мы писали, что появились опасения относительно того, сможет ли королева Елизавета II выйти на балкон Букингемского дворца и помахать рукой подданным, что будет знаменовать финал празднования ее платинового юбилея правления.

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