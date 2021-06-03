Платиновый юбилей правления: королева Елизавета II готовится к масштабному празднику

В следующем году королева Елизавета II отпразднует платиновый юбилей на троне. И, скорее всего, продолжит царствовать дальше.

2 июня 2022 года королева отметит 70-летие своей службы на престоле, и уже сообщается, что по всему Соединенному Королевству будет по этому случаю несколько выходных дней.

Королева Елизавета II / Getty Images

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года, когда ей было всего 25 лет, после внезапной смерти ее отца, короля Георга VI, но ее коронация была отложена до 16 месяцев из-за траура. Коронация Елизаветы II прошла 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве, и впервые такое событие транслировалось по телевидению. В честь годовщины этого события дворец делился новым снимком королевы в ее официальном аккаунте в Instagram.

В среду, 2 июня, Букингемский дворец объявил о том, что с 2 по 5 июня 2022 года британцев ждут праздничные выходные в связи с юбилеем монарха. Мероприятия будут включать в себя Trooping the Colour (ежегодное публичное торжество в честь дня рождения королевы), службу в День Благодарения в соборе Святого Павла, Дерби в Эпсом-Даунс, живой концерт под названием "Платиновая вечеринка во дворце", Большой юбилейный обед и Платиновый юбилейный конкурс.

"Эти выходные предоставят возможность сообществам по всей Великобритании собраться вместе, чтобы отпраздновать эту историческую веху", - заявили во дворце, пишет People.

В преддверии событий в июне 2022 года королева Елизавета и члены королевской семьи совершат поездку по стране, чтобы принять участие в различных мероприятиях, посвященных этому историческому событию.

Королева Елизавета II на открытии парламента в Палате лордов в Лондоне / Getty Images

Это будет впервые, когда королева Елизавета II отпразднует юбилей правления без своего супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Он скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет, не дожив до своего собственного столетнего юбилея всего несколько месяцев.

95-летняя королева Елизавета стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании в сентябре 2015 года, когда она превзошла свою прапрабабушку королеву Викторию, которая провела на троне 63 года и 216 дней.

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Коронация королевы Елизаветы II (8 фото)

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