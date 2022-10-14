Платки, дукачи и потрясающие вышиванки: какие костюмы носили герои фильма "Тени забытых предков"

Предлагаем рассмотреть образы из одного из самых легендарных украинских фильмов о любви.

"Тени забытых предков" - это культовый украинский художественный фильм режиссера Сергея Параджанова, снятый в 1964 году. Картина является экранизацией одноименной повести Михаила Коцюбинского. Главные роли в фильме сыграли Иван Миколайчук, Лариса Кадочникова и Татьяна Бестаева.

Фильм, без сомнения, является жемчужиной украинского кинематографа, кинокритики называют его фильмом-вселенной, началом украинского поэтического кино 1960-х годов. Однако кроме сюжета, оригинальных ракурсов и актерской игры есть в нем еще одна важная составляющая - костюмы. Отвечала за них художник по костюмама Лидия Байковая.

Во время работы над картиной Параджанов также активно изучал быт и обычаи гуцулов. Режиссер ходил на свадьбу и похороны, изучал быт или отправлялся в музей народного костюма. Также за съемками наблюдали местные жители, чтобы постановка выглядела аутентично, однако были моменты, которые режиссер все же добавлял "от себя", как, например, ярмо на шее жениха и невесты - такой традиции не существовало, однако сцена стала одной из самых необычных в фильме.

Фильм "Тени забытых предков" / Фото: скриншот с видео

Актеры в фильме были нарядно одеты в любой сцене. Особое внимание следует обратить на невероятные вышиванки главных героинь - они сложные, вышиты со вкусом, имеют устьица. Сочетали их с кептариками. Все костюмы были аутентичными.

Фильм "Тени забытых предков" / Фото: скриншот с видео

Фильм "Тени забытых предков" / Фото: скриншот с видео

Фильм "Тени забытых предков" / Фото: скриншот с видео

Фильм "Тени забытых предков" / Фото: скриншот с видео

Также актрисы носят много украшений: ожерелья, кораллы, згарды и дукачи из австрийских или польских монет. Волосы также украшены яркими платками.

Фильм "Тени забытых предков" / Фото: скриншот с видео

Фильм "Тени забытых предков" / Фото: скриншот с видео

Фильм "Тени забытых предков" / Фото: скриншот с видео

Фильм "Тени забытых предков" / Фото: скриншот с видео

В одном из моментов особое внимание Параджанов уделил обуви. На этом кадре хорошо видны лапти и вязаные тапочки (носки).

Фильм "Тени забытых предков" / Фото: скриншот с видео

Не менее интересными были в фильме мужская и детская одежда.

Фильм "Тени забытых предков" / Фото: скриншот с видео

Фильм "Тени забытых предков" / Фото: скриншот с видео

Фильм "Тени забытых предков" / Фото: скриншот с видео

Фильм "Тени забытых предков" / Фото: скриншот с видео

К сожалению, большую часть костюмов из фильма разворовали в годы перестройки, сообщает "Левый берег". Многие наряды оказались в частных коллекциях украинской диаспоры Канады. Ведь, как и другие вещи фильма, киностудия костюмы не шила - их купили в Карпатах, поэтому некоторые наряды актеров значительно старше самого фильма.

Читайте также:

Подписывайтесь также на нашу страницу в Instagram