Платок со стихами Лины Костенко и плахта на современный лад: в Киеве состоялась благотворительная распродажа от украинских дизайнеров

В столице прошло первое фэшн-мероприятие за время полномасштабного вторжения России в Украину.

В Киеве состоялась благотворительная распродажа, организованная украинскими дизайнерами. Средства собирались в поддержку проекта мобильной эвакуации раненых на войне.

Лилия Пустовит представила на распродаже шелковые платки со стихами Лины Костенко, футболки с украинским флагом и другие вещи.

"Когда я уехала из Киева в марте в первые дни войны, когда мы немного пришли в себя, я поняла, что нужно делать что-то такое, ну действительно полезное, для украинцев и для тех, кто остался в Украине и для тех, кто уехал, чтобы что-то нас держало", — сказала Пустовит.

Организатор Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская отметила, что это мероприятие дало возможность поддержать и украинских дизайнеров, и наших раненых защитников.

"Мы впервые встретились, мы смогли прикоснуться друг к другу, мы смогли прикоснуться к дизайнерским вещам, которые, извините за пафос, но правда, несут какую-то определенную энергию каждого дизайнера, поэтому он такой милый, такой щемящий одновременно. Поэтому и повод для нашей встречи - это тоже светлая идея поддержки наших раненых воинов", — поделилась Данилевская.

Она также рассказала, что в этом году Украинская неделя моды будет международной. Наши дизайнеры представят свои коллекции на мировых подиумах.

"Хочу сказать, что не могло бы быть иначе, они абсолютно гениальны, талантливы, каждая страна потом пишет огромные благодарственные письма не только Украине за то, что она стоит, но и украинским дизайнерам за их талант. Поэтому я очень рада, что 51 UFW проходит таким образом", — подытожила Данилевская.

Модель и диджей Олимпия отметила, что создает вещи, чтобы отвлечься от войны.

"Я сделала несколько вещей – вот плахта, это украинская юбка, которая состоит из двух частей современная ее версия. И футболка вроде вышиванки. Это то, чтобы немного отдохнуть от войны. Футболка стоит 2100 грн. К сожалению, цены очень хотелось бы сделать меньше, но из-за производства и количества материалов пока не можем к этому прийти", — рассказала Олимпия.

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