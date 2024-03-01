Племянница королевы Елизаветы II стала вдовой: причина смерти ее 45-летнего мужа шокировала семью

Расследование выявило причину смерти Томаса Кингстона, мужа члена королевской семьи леди Габриэллы.

Старший коронер Глостершира Кэти Скерретт подтвердила изданию People, что "Причиной смерти стала травма головы". По данным The Telegraph, Кингстон покончил жизнь самоубийством в доме своих родителей в Котсуолдсе в воскресенье. Ему было 45 лет.

Сообщается, что "господин Кингстон пообедал со своими родителями, прежде чем его отец вывел собак на прогулку. По возвращении отца, Томаса уже не было в доме", - сказал Скерретт.

Королева Камилла и король Чарльз III с Габриэллой Виндзор и Томасом Кингстоном / Фото: Getty Images

В сообщении корреспондента Sky News Дэна Уайтхеда в соцсети X говорится, что Скерретт сообщил, что Кингстон "был найден в запертом флигеле с травмой головы — на месте происшествия был найден пистолет".

Расследование продолжится, а в заявлении семьи его смерть названа "большим шоком". О смерти Кингстона было объявлено в заявлении во вторник, 27 февраля. Первоначально предполагалось, что ситуация не рассматривается, как подозрительная.

Габриэлла Виндзор и Томас Кингстон / Фото: Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла также сделали заявление и направили свои "сердечные мысли" леди Габриэлле, которая осталась вдовой в возрасте 42 лет. Леди Габриэлла Виндзор - двоюродная племянница покойной королевы Елизаветы II и единственная дочь принца Майкла Кентского. Она вышла замуж за Тома Кингстона 18 мая 2019 года. За несколько дней до смерти ее мужа они вместе появлялись в светском обществе.

Читайте также: