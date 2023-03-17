Племянница принцессы Дианы заинтриговала снимком накануне своей свадьбы

Леди Амелия Спенсер скоро выйдет замуж за Грега Маллета, с которым помолвлена с июля 2020 года.

Племянница принцессы Дианы (дочь ее брата Чарльза) - леди Амелия Спенсер - опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена с возлюбленным Грегом Маллеттом, и в подписи написала, что до свадьбы осталось совсем немного времени.

Леди Амелия Спенсер и ее жених Грего Маллетт / Фото: Instagram.com/gregmallett

"Недолго…", - подписала снимок Амелия, на котором гладит ладонью по щеке своего возлюбленного, а позирует пара на фоне горного хребта.

Одета девушка в красивое золотистое макси-платье, а ее белокурые волосы собраны в высокий хвост.

Леди Амелия Спенсер родилась в Лондоне в июле 1992 года и появилась на свет вместе с сестрой-близнецом леди Элизой. Это дочери Чарльза, 9-го графа Спенсера, брата принцессы Дианы и его первой жены Виктории Эйткен. У девушек есть старшая сестра Китти Спенсер, которая вышла замуж в июле 2021 года, а также младший брат Луи.

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