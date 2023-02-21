Племянницы принцессы Дианы - сестры Спенсер - продефилировали на показе в Лондоне

Сестры Спенсер не пропускают показы Лондонской недели моды. А иногда и сами в них участвуют.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер участвовали в показе Josh Birch Jones – самого молодого члена Британского совета моды, который представил свою коллекцию осень-зима 2023 в Dartmouth House, дебютировав на лондонском подиуме.

Леди Амелия выглядела невероятно в изумрудно-зеленом платье с пайетками на одно плечо и разрезом сбоку. Ее ансамбль дополняли серебряные босоножки на каблуках с ремешками, а ее светлые локоны были собраны в низкий пучок. На лице у девушки был насыщенный макияж с акцентом на глаза.

Леди Амелия и Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

Ее сестра-близнец - леди Элиза - блистала в черном платье до пола с накидкой, украшенном яркими стразами. И была обута в черные босоножки. Локоны Элизы также были убраны с лица в низкий хвост, а на лице был точно такой же макияж. У обеих сестер был светлый маникюр и педикюр.

В Instagram леди Амелия поделилась несколькими видео и показала, как дефилировала на подиуме. А также запостила видео финального выхода к публике вместе с дизайнером.

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