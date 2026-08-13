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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Племянник короля Чарльза - Джеймс Уэссекский - определился, где продолжит учебу

Букингемский дворец сделал важное заявление о королевском будущем Джеймса Уэссекского - сына герцогини Софи и принца Эдварда.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Джеймс Уэссекский

Джеймс Уэссекский / © Getty Images

Джеймс, граф Уэссекский в сентябре поступит в Королевский сельскохозяйственный университет, получив необходимые оценки на экзаменах A-Level.

18-летний сын герцога и герцогини Эдинбургских был среди тысяч британцев, получивших сегодня утром результаты своих экзаменов, которые он сдавал ранее в этом году.

Джеймс Уэссекский / © Getty Images

Джеймс Уэссекский / © Getty Images

Хотя его точные оценки еще не опубликованы, Букингемский дворец подтвердил, что он поступит в университет осенью, не беря годичный перерыв.

Требования к поступлению на выбранную им специальность «Управление сельскими землями и недвижимостью» предусматривали минимум 104 балла UCAS по трем предметам уровня A-Level, что эквивалентно оценкам B, C, C.

«Получив необходимые оценки, граф Уэссексский поступит в Королевский сельскохозяйственный университет для изучения управления сельскими землями и недвижимостью. Он отправится туда сразу, без годичного перерыва», - говорится в заявлении дворца.

Джеймс Уэссекский с мамой герцогиней Софи / © Getty Images

Джеймс Уэссекский с мамой герцогиней Софи / © Getty Images

Джеймс учился в Рэдли-колледже, частной школе-интернате в Оксфордшире, и провел лето, работая в поместье Сандрингем. Он работал сельскохозяйственным рабочим, проводя долгие часы за рулем тракторов, о чем мы уже рассказывали ранее.

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