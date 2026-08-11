Племянник короля Чарльза устроился на свою первую работу: чем он занимается

Джеймс Уэссекский / © Getty Images

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Сообщается, что младший брат леди Луизы Виндзор этим летом устроился на работу в поместье Сандрингем, принадлежащее его дяде, королю Чарльзу. Джеймса в последние несколько недель видели за рулем тракторов на территории поместья.

Предполагается, что 18-летний юноша помогает на ферме в Сандрингеме, так как летом ему не нужно заканчивать учебу. Размер его летней зарплаты неизвестен. Джеймс, сын принца Эдварда и герцогини Софи, в настоящее время ожидает результатов экзаменов A-level.

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Джеймс Уэссекский и его мама герцогиня Софи / © Getty Images

Сотрудник поместья рассказал газете The Sun о новой работе Джеймса. Он сказал: «Все так привыкли видеть Джеймса только в нарядной одежде и в кругу семьи на рождественских и пасхальных мероприятиях, что мне пришлось дважды перепроверить увиденное. Он может быть племянником короля, но он более чем счастлив запачкать руки и поработать на совесть. Управлять тракторами в окрестностях Сандрингема — непростая задача, требующая долгих часов работы. Но неважно, насколько ты богат, умение хорошо работать с юных лет всегда пригодится. Король известен своей любовью к сельской местности, и он очень гордится тем, что молодые члены королевской семьи разделяют его любовь».

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Несмотря на то, что Джеймс является членом королевской семьи, он, как и его старшая сестра леди Луиза, вряд ли будет выполнять должностные обязанности в королевской семье в будущем. Это означает, что его, скорее всего, будут и дальше видеть только на крупных королевских мероприятиях, таких как парад Trooping the Colour, церковная служба в пасхальное воскресенье и ежегодная рождественская прогулка по Сандрингему.

Джеймс Уэссекский / © Getty Images

Считается, что Эдвард и Софи всегда были полны решимости привить своим детям хорошую трудовую этику, что, возможно, объясняет, почему Джеймс устроился на летнюю работу.

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