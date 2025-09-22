ТСН в социальных сетях

Племянник принцессы Уэльской празднует 2-летие: его отец Джеймс Миддлтон поделился милым фото

Племяннику принцессы Уэльской — Иниго Миддлтону — в воскресенье, 21 сентября, исполнилось два года.

Иниго Миддлтон

Иниго Миддлтон / © Instagram Джеймса Миддлтона

В честь этого события его отец Джеймс опубликовал трогательную фотографию в своем Instagram, где его сын запечатлен в обнимку с их собакой на зеленой лужайке на фоне красивой радуги. Иниго одет в голубую футболку и темно-синие шорты, на нем также полосатые носки.

«С днем рождения, Иниго. Мы любим тебя так же сильно, как ты любишь Мейбл… и это очень много. И Элла тоже сегодня передает привет», — написал счастливый отец.

Иниго Миддлтон / © Instagram Джеймса Миддлтона

Иниго Миддлтон / © Instagram Джеймса Миддлтона

Предположительно фотография была сделана недалеко от дома Джеймса и его жены Ализе Тевене в Беркшире.

Похоже, в свои два года Иниго перенял от отца любовь к собакам.

Напомним, ранее в середине сентября Джеймс Миддлтон поздравлял свою супругу с четвертой годовщиной их свадьбы и показывал неопубликованные ранее фотографии. Мы также узнали, что Ализе шла под венец в белом свадебном платье своей свекрови Кэрол Миддлтон.

Ализе и Джеймс Миддлтон / © Instagram Джеймса Миддлтона

Ализе и Джеймс Миддлтон / © Instagram Джеймса Миддлтона

