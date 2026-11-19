Шарлотта Казираги с сыновьями / © Getty Images

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На мероприятии Шарлотта появилась со своими сыновьями, Рафаэлем и Бальтазаром. Одета Шарлотта была в черное платье-футляр длины до колена из плотной фактурной ткани от Chanel на подоле которого были объемные скульптурные атласные розы, плотно обрамляющие нижний край платья.

Обула Казираги черные туфли-слингбэки с закрытым носком и открытой пяткой на устойчивом каблуке. Темные волосы ее были гладко зачесаны назад и украшены крупным темно-красным бархатным бантом. В тон банту подобраны длинные акцентные серьги-подвески насыщенного красного цвета с кисточками, а также сделан красный маникюр.

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Шарлотта Казираги с сыновьями / © Getty Images

Шарлотту запечатлели как раз в тот момент, когда она, похоже, делала селфи с сыновьями.

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В Соборе Святого Николая Шарлотта Казираги сидела рядом со своим братом Пьером Казираги. Также мероприятие посетили княгиня Шарлин, ее муж князь Альбер II и их дети – 11-летние принц Жак и принцесса Габриэлла.

Шарлотта Казираги и Пьер Казираги / © Getty Images

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