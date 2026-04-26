Племянница принцессы Дианы повторила образ Энн Хэтэуэй 20-летней давности
Леди Китти Спенсер вместе со своими сестрами-близняшками Амелией и Элизой посетила лондонскую премьеру фильма «Дьявол носит Prada 2».
Леди Китти выбрала для светского выхода платье, которое было как бы отсылкой к образу актрисы Энн Хэтэуэй, сыгравшей в фильме одну из главных ролей, на премьере первой части фильма двадцать лет назад.
На Китти было красное платье на бретельках от Dolce & Gabbana, напоминающее платье, которое звезда фильма Энн Хэтэуэй надела на премьеру оригинального фильма «Дьявол носит Prada» в Нью-Йорке 19 июня 2006 года.
Платье Китти отличалось корсетным лифом, длинной юбкой-«русалкой», ниспадающей сзади, и квадратным вырезом. Платье Хэтэуэй 2006 года также имело похожий вырез и силуэт.
Что касается младших сестер-близняшек Китти — Амелии и Элизы, они выбрали для премьеры черные платья от Zuhair Murad, украшения от бренда Garrard и сумочки от Roger Vivier.
Напомним, главная звезда фильма — Мерил Стрип – продемонстрировала на премьере ленты стильный лук от Prada, который перекликался с ее персонажем в фильме - Мирандой Пристли.