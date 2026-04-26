ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
65
Время на прочтение
1 мин

Племянница принцессы Дианы повторила образ Энн Хэтэуэй 20-летней давности

Леди Китти Спенсер вместе со своими сестрами-близняшками Амелией и Элизой посетила лондонскую премьеру фильма «Дьявол носит Prada 2».

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Леди Китти Спенсер и Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Леди Китти выбрала для светского выхода платье, которое было как бы отсылкой к образу актрисы Энн Хэтэуэй, сыгравшей в фильме одну из главных ролей, на премьере первой части фильма двадцать лет назад.

На Китти было красное платье на бретельках от Dolce & Gabbana, напоминающее платье, которое звезда фильма Энн Хэтэуэй надела на премьеру оригинального фильма «Дьявол носит Prada» в Нью-Йорке 19 июня 2006 года.

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

Платье Китти отличалось корсетным лифом, длинной юбкой-«русалкой», ниспадающей сзади, и квадратным вырезом. Платье Хэтэуэй 2006 года также имело похожий вырез и силуэт.

Энн Хэтэуэй на премьере в 2006 году / © Getty Images

Что касается младших сестер-близняшек Китти — Амелии и Элизы, они выбрали для премьеры черные платья от Zuhair Murad, украшения от бренда Garrard и сумочки от Roger Vivier.

Леди Амелия, Китти и Элиза Спенсер / © Getty Images

Напомним, главная звезда фильма — Мерил Стрип – продемонстрировала на премьере ленты стильный лук от Prada, который перекликался с ее персонажем в фильме - Мирандой Пристли.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
65
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie