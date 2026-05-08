Племянница принцессы Дианы в платье-комбинации от украинского бренда позировала у окна в Париже
Леди Амелия Спенсер поделилась серией фотографий из Парижа, где провела время со своим мужем Грегом Маллетом.
Девушка поделилась несколькими фотографиями, на которых запечатлена в платье-комбинации от BEVZA, стоя у окна в отеле. Образ дополняют белые туфли на каблуках с острым носком и золотая цепочка с кулоном в форме сердца на шее. Ее волосы распущены и уложены красивыми волнами, а на лице выразительный макияж.
На других фотографиях в этой подборке, сделанных во время романтической поездки в Париж с мужем в отеле Le Meurice, леди Амелия Спенсер стоит на кровати, в ванной комнате и показывает поклонникам свои потрясающие апартаменты.
Также модель сделала пару фотографий на фоне культовой парижской достопримечательности – Эйфелевой башни. Ее муж был на велосипеде, а Амелия нежно обняла его, чтобы запечатлеть особый момент.
Напомним, пара поженилась в марте 2023 года в Кейптауне и в этом году отпраздновала третью годовщину с того дня.