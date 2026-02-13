Племянницы принцессы Дианы появились в роскошных образах на балу

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Реклама

Дочери графа Чарльза Спенсера и модели Виктории Эйткен, блистали в роскошных платьях и эффектных украшениях, прибыв на 68-е ежегодное светское мероприятие, проходившее в австрийской столице.

Леди Элиза выбрала золотое платье без бретелек, которое сочетала с высокими белыми перчатками и миниатюрной белой сумкой, а также золотыми остроносыми туфлями на каблуках. У нее на шее было роскошное украшение с синими камнями и такие же серьги были в ушах.

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

А ее сестра леди Амелия продемонстрировала очень элегантный образ в сверкающем серебряном платье, дополненном черными высокими перчатками и черной сумкой в руках. Она дополнила образ колье-чокером с бриллиантами и изумрудом, и подобрала такие же серьги в тон.

Реклама

Обе девушки уложили волосы в гладкие прически с пробором посередине и сияли, позируя перед камерами собравшихся фотографов.

Ранее сестры-близняшки посещали британскую премьеру фильма «Грозовой перевал» на прошлой неделе в Лондоне и появились на мероприятии с сумками от любимого бренда принцессы Уэльской.