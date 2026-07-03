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Племянницы принцессы Дианы в белых летних луках блистали на Уимблдоне
Племянницы принцессы Дианы – леди Амелия и леди Элиза Спенсер снова посетили Уимблдонский теннисный турнир.
Леди Амелия приехала вчера на спортивные состязания в компании своего мужа Грегга Маллетта и они позировали перед камерами фотографов.
Девушка была одета в легкое платье-рубашку с поясом и туфли с острыми носками на застежках и невысоких каблуках. Она дополнила летний аутфит черными солнцезащитными очками, лаконичными серьгами в ушах, часами на белом кожаном ремешке, а также распустила волосы, сделала укладку волнами и легкий макияж. Грегг был в белой футболке и белых льняных брюках с поясом, а обут в светлые туфли на шнурках. Также на мужчине были солнцезащитные очки в зеленой оправе.
Сестра леди Амелии – леди Элиза – приехала на Уимблдон в кремовом платье-миди и черные туфлях-слингбэках, дополнив лук золотой цепочкой на шее, золотыми серьгами в ушах, легким дневным макияжем и красивой укладкой. У нее на пальце сверкало золотое кольцо, а на запястье были часы на нежно-розовом кожаном ремешке.
Несколькими днями ранее, напомним, сестры Спенсер уже посещали Уимблдон, одна из них появилась там в луке из денима.