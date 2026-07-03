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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
121
Время на прочтение
1 мин

Племянницы принцессы Дианы в белых летних луках блистали на Уимблдоне

Племянницы принцессы Дианы – леди Амелия и леди Элиза Спенсер снова посетили Уимблдонский теннисный турнир.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Леди Амелия и леди Элиза Спенсер

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия приехала вчера на спортивные состязания в компании своего мужа Грегга Маллетта и они позировали перед камерами фотографов.

Девушка была одета в легкое платье-рубашку с поясом и туфли с острыми носками на застежках и невысоких каблуках. Она дополнила летний аутфит черными солнцезащитными очками, лаконичными серьгами в ушах, часами на белом кожаном ремешке, а также распустила волосы, сделала укладку волнами и легкий макияж. Грегг был в белой футболке и белых льняных брюках с поясом, а обут в светлые туфли на шнурках. Также на мужчине были солнцезащитные очки в зеленой оправе.

Грегг Маллетт и Амелия Спенсер / © Getty Images

Грегг Маллетт и Амелия Спенсер / © Getty Images

Сестра леди Амелии – леди Элиза – приехала на Уимблдон в кремовом платье-миди и черные туфлях-слингбэках, дополнив лук золотой цепочкой на шее, золотыми серьгами в ушах, легким дневным макияжем и красивой укладкой. У нее на пальце сверкало золотое кольцо, а на запястье были часы на нежно-розовом кожаном ремешке.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Несколькими днями ранее, напомним, сестры Спенсер уже посещали Уимблдон, одна из них появилась там в луке из денима.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
121
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