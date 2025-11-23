ТСН в социальных сетях

271
Племянницы принцессы Дианы в роскошных вечерних платьях появились на фэшн-церемонии

Племянницы принцессы Дианы — леди Амелия и леди Элиза Спенсеры — присоединились к множеству звезд на церемонии награждения премии Fashion Trust Arabia 2025 в Дохе.

Амели и Элиза Спенсер

Амели и Элиза Спенсер / © Getty Images

Сестры-близняшки блистали на церемонии вручения премии Fashion Trust Arabia 2025 в Национальном музее Катара в Дохе и выглядели просто потрясающе.

Амелия и Элиза вышли на дорожку в платьях от бренда Zuhair Murad. Леди Амелия выбрала лиловое платье в пол с асимметричным ремешком и вырезами на талии. Наряд был украшен вышивкой бисером и корсетным лифом, создающим структурированный верх, который оттенял красивую струящуюся юбку. К платью был добавлен блестящий клатч того же светло-фиолетового оттенка.

Ее сестра Элиза надела похожее платье от Zuhair Murad нежно-бирюзового оттенка с вырезом без бретелек, изысканной вышивкой бисером и перекрещивающимися деталями на лифе. Она также дополнила платье клатчем Aspinal of London, а обе дамы завершили свои образы невероятными бриллиантовыми колье от Chopard.

