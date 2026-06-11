ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
131
Время на прочтение
1 мин

Племянницы принцессы Дианы в смелых платьях блистали на вечеринке в Лондоне

Сестры Спенсер обожают выходить в свет вместе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Амелия и Элиза Спенсер

Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

Девушки-близняшки посетили вчера вечеринку по случаю предварительного показа летней выставки Королевской академии искусств в Берлингтон-Хаусе в Лондоне.

Леди Амелия выбрала для этого выхода черное короткое платье с драпировкой на юбке и кружевные колготы в сетку, обула также черные туфли-лодочки и сделала прическу красивыми волнами, выразительный макияж и надела жемчужные серьги-висюльки.

Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

Ее сестра леди Элиза Спенсер надела смелое красное платье с обнаженной спиной и высокой горловиной, а также разрезом сзади. Наряд она дополнила босоножками в оттенке металлик на шпильках, тоже волнистой укладкой и макияжем в нюдовых тонах.

Эту же вечеринку посетила и модель Миа Риган. Бывшая возлюбленная Ромео Бекхэма произвела фурорт на публике, появившись в экстремально коротких шортах.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
131
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie