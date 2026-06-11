Племянницы принцессы Дианы в смелых платьях блистали на вечеринке в Лондоне

Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

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Девушки-близняшки посетили вчера вечеринку по случаю предварительного показа летней выставки Королевской академии искусств в Берлингтон-Хаусе в Лондоне.

Леди Амелия выбрала для этого выхода черное короткое платье с драпировкой на юбке и кружевные колготы в сетку, обула также черные туфли-лодочки и сделала прическу красивыми волнами, выразительный макияж и надела жемчужные серьги-висюльки.

Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

Ее сестра леди Элиза Спенсер надела смелое красное платье с обнаженной спиной и высокой горловиной, а также разрезом сзади. Наряд она дополнила босоножками в оттенке металлик на шпильках, тоже волнистой укладкой и макияжем в нюдовых тонах.

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Эту же вечеринку посетила и модель Миа Риган. Бывшая возлюбленная Ромео Бекхэма произвела фурорт на публике, появившись в экстремально коротких шортах.

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