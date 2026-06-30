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ТСН в социальных сетях

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Общество
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Племянницы принцессы Дианы в стильных летних луках приехали на Уимблдон

Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер посетили второй день Уимблдонского теннисного турнира.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер

Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета девушки появились в легких летних образах. Леди Амелия надела жилет цвета денима и короткие шорты, сочетая наряд с кремовыми мюлями на каблуках и маленькой сумкой в тон. Ее белокурые волосы были распущены, на лице был макияж, на шее колье из голубых камней и серьги с такими же камнями в ушах.

Ее сестра леди Элиза приехала на турнир в белом льняном жилете и таких же белых брюках, она обула двухцветные туфли с острым носком и застежкой и дополнила образ более крупного размера сумкой, колье, как у сестры, только с зелеными камнями, серьгами и светлым маникюром. Ее волосы также были распущены, а макияж на лице легкий в натуральных оттенках.

Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Племянницы принцессы Дианы мило позировали перед фотографами, работающими на этом теннисном турнире.

Напомним, вчера в первый день Уимблдона спортивные состязания посетил Дэвид Бекхэм с мамой, а также актриса Айла Фишер и ведущие Аманда Холден и Эшли Робертс.

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Айла Фишер / © Getty Images

Айла Фишер / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
5
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