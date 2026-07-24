Пляж, бассейн и много природы: Меган Маркл показала, как провела отпуск с Гарри и детьми в Европе

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

Реклама

44-летняя герцогиня Сассекская поделилась в Instagram серией фотографий со своим мужем, 41-летним принцем Гарри, и детьми, 7-летним принцем Арчи и 5-летней принцессой Лилибет.

Она подписала серию простыми словами: «Летние каникулы ☀️».

Меган с дочерью Лили / © Instagram Меган Маркл

Коллекция охватывает путешествия семьи по Европе, включая остановки в Португалии и Великобритании, в том числе трогательную остановку в Алторпе, доме детства принцессы Дианы и месте ее последнего упокоения.

Реклама

Гарри с сыном Арчи и Лили / © Instagram Меган Маркл

На снимке Гарри идет с Арчи и Лилибет по территории поместья, и оба несут букеты цветов.

На другом фото изображен фасад ресторана в португальском регионе Алентежу, где Сассекские отдыхали перед своим недавним визитом в Великобританию.

© Instagram Меган Маркл

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Остальные фотографии в этой подборке запечатлели беззаботные семейные моменты на солнце, от прогулок по пляжу до развлечений у бассейна. На одном из игривых снимков Гарри подбрасывает Лилибет в воздух, и камера запечатлела ее в полете непосредственно перед тем, как она плюхнется в бассейн.

Принц Гарри, его дочь Лилибет и сын Арчи / © Instagram Меган Маркл

На других снимках Меган и Гарри смеются за едой, а на еще одном Арчи запечатлен в кабине самолета рядом с пилотами, в капитанской фуражке, когда он тянется к штурвалу.

Реклама

Принц Арчи / © Instagram Меган Маркл

© Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Похоже, это был отличный семейный трип, который они весело провели в Европе.

Новости партнеров